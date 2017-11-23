На трассе под Барнаулом автомобиль Toyota Fielder насмерть сбил женщину

На трассе в Павловском районе водитель сбил пешехода. От полученных травм женщина умерла, сообщает краевая ГИБДД.
По предварительной информации, автомобиль Toyota Fielder под управлением 41-летнего водителя наехал на 62-летнюю женщину в районе поселка Прутской. Мужчина двигался в сторону Камня-на-Оби. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку.
Свидетели аварии рассказали, что автомобиль Toyota Fielder задел женщину по касательной. У машины оторвано боковое зеркало и поцарапана передняя часть
В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь. Кроме того, желательно носить на одежде световозвращающие элементы.
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