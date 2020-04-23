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Автоновости

На въезде на Алтай собралась огромная пробка

23 апреля на въезде в Республику Алтай собралась длинная пробка из-за того, что сотрудники ГИБДД проверяли весь въезжающий транспорт.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
altai-republic.ru

Полицейские останавливают каждый автомобиль, записывают данные. Представители Роспотребнадзора вручают уведомления о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции.

Как уже сообщалось, КПП организовали на въезде в регион. По Чуйскому тракту это стационарный пост полиции, еще один пост находится на самой границе республики с Алтайским краем.

Дополнительные посты выставили у нового Айского моста на левом берегу Катуни, в Турочакском районе посты размещены на границе как с Алтайским краем, так и с Кемеровской областью, уточняют в местном правительстве.

Движение в Алтайский край продолжается без ограничений.

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