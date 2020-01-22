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Автоновости

На всех автодорогах Алтайского края открыли движение

В Алтайском крае сняли ограничения, введенные из-за непогоды. Движение разрешили во всех направлениях для всех видов транспорта, сообщили в краевом ГУ МЧС.

Перекрытие дорог, метель.
Перекрытие дорог, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В то же время продолжается работа по обеспечению проезда к населенным пунктам края, которые отрезало от мира. Проезды расчистили к 23 селам из 25.

22 января проезд обеспечили с. Бугрышиха Курьинского района. Чистится путь к с. Предгорный Змеиногорского района, в помощь перенаправляется техника с других районов. Снежный покров в Змеиногорском районе местами достигает высоты до трех метров.

Обстановка в с. Сосновка Чарышского района находится на особом контроле правительства края и министерства транспорта. Там временно проложили снегоходную трассу. Местные власти организуют подвоз продуктов и предметов первой необходимости.

Пока в некоторых районах Алтайского края наблюдается улучшение погодных условий. В предгорных районах — порывы ветра с осадками.

Что с погодой

Как уже сообщалось, во второй половине дня 22 и ночью 23 января ожидается снег, метели, по югу временами сильный снег, усиление ветра местами до 15−20 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. В сравнении с ураганом, который обрушился на край на прошлой неделе, в этот раз ветер будет слабее, а температура воздуха — выше.

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