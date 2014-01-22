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22 января -14°C

Удар с Запада: подробности о надвигающемся на Алтай снежном шторме

Подробности о надвигающейся на Алтай непогоде рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре. В сравнении с ураганом, который обрушился на край на прошлой неделе, в этот раз ветер будет слабее, а температура воздуха — выше.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Как сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, штормовая погода, которая ожидается в регионе во второй половине текущей недели, будет связана с тем, что районы края окажутся под влиянием циклона, принесенного с Запада, со стороны Атлантики.

Далее он пройдет по северным территориям России, но окажет воздействие, в том числе и на Алтайский край.

При этом собеседница уточнила, что в сравнении с периодом непогоды, который имел место на прошлой неделе, в этот раз в крае будет теплее, а скорость ветра — немного ниже.

Напомним, в Алтайском крае во второй половине дня 22 и ночью 23 января ожидается снег, метели, по югу временами сильный снег, усиление ветра местами до 15−20 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Метель.
Метель.
Barnaul22

На 23 и 24 января в крае передано штормовое предупреждение.

Ожидается снег, мокрый снег, по югу местами сильные осадки, гололёдные явления, продолжительные метели, усиление ветра до 18−23 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

В некоторых районах края в период непогоды дневные температуры могут достигать +3…+5 градусов.

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