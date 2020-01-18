«Сегодня нет никаких дел»: жители Алтайского края рассказывают о последствиях снежной бури

Жители Алтайского края публикуют в социальных сетях последствия снежной бури, которая накрыла регион 17 января и бушевала всю ночь.

Между Алейском и Топчихой внезапно «закончилась дорога», что удивило автолюбителей. Но они не растерялись.

«Едем из Алейска в Барнаул. Часть пути чистили большим количеством участников дорожного движения! Всем спасибо!» — рассказал Андрей.

Другая проблема возникла на трассе Барнаул — Новосибирск. Это также временно остановило движение, но на помощь пришел трактор.

«Тонар выезжая на трассу застрял в снегу и полностью перекрыл одну полосу. На помощь ему пришел трактор и помог выбраться из снежного плена», — рассказал очевидец.

Для жительницы поселка Спутник проблема оказалась не временной. Она рассказала, что не может выбраться из населенного пункта и, судя по всему, осталась дома.

«С утра хотела поехать по делам. Все, походу нет у меня сегодня дел», — сказала на видео женщина.

А вот в Новоалтайске людей снег не остановил — с утра они как могли пробирались к машинам, магазинам и на работу.

«Сугробы в рост человека. Откапываем путь от подъезда до парковки. Как-то так», — прокомментровал автор видео.

Снежная буря «отыгралась» и на сооружениях. Так, в Рубцовске труба котельной не выдержала сильного ветра и упала на здание школы № 10. Возникшей проблемой займутся 20 января.

В Барнауле стихии не выдержал навес над выездом из парковки в ТРЦ Galaxy и рухнул под тяжестью снега.

А в этом случае водитель просто торопился. Причем так, что даже шлагбаум на железнодорожном переезде, судя по всему, не мог его остановить. Хорошо, что все хорошо заканчилось.