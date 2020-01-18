Навес над выездом из парковки в ТРЦ Galaxy не выдержал стихии и рухнул под напором снега

Навес над выездом из парковки в ТРЦ Galaxy обвалился ночью из-за обильного снегопада и сильного ветра, рассказывают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Как отмечают очевидцы, на навесе был примерно метровый слой снега. Судя по опубликованным кадрам, с упавшей конструкции интенсивно убирают снег.

«Чистят, но поздно», — отметил автор видео Сергей.

В интернет-сообществе «Барнаул 22» сообщают, что в районе также не хватает некоторых дорожных знаков.

Козырек обвалился у ТРЦ Galaxy. vk.com/barneos22.

Утром 18 января врио главы Барнаула Вячеслав Франк провел заседание, на котором отметил, что обстановка в городе остается сложной. Сейчас главная задача — обеспечить стабильное функционирование всех систем жизнеобеспечения.

17 января на город обрушилась непогода: обильный снегопад и шквалистый ветер. 18 января в Барнауле сохранится ветреная погода — 16 м/с с порывами до 25 метров.