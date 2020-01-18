«Сложно»: глава Барнаула прокомментировал обстановку в городе накануне Крещения

Заседание комиссии Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (18 января 2020 года).

На мероприятии начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев сообщил, что за предыдущие сутки в Барнауле выпало 7 мм осадков, скорость ветра была 17 м/с с порывами до 25 метров.

18 января, по его данным, в Барнауле ожидается выпадение до 8−10 мм осадков, сохранится ветреная погода — 16 м/с с порывами до 25 метров.

«Улучшение погодных условий, по предварительному прогнозу, ожидается к 17 часам», — отметил Драчев.

По словам Франка, обстановка в городе остается сложной. Сейчас главная задача — обеспечить стабильное функционирование всех систем жизнеобеспечения Барнаула.

«Необходимо максимально привлечь дополнительную технику для расчистки городских магистралей. Учитывая, что завтра у нас верующие отмечают праздник Крещения, необходимо обеспечить дежурство дорожной техники в местах проведения обряда. Ввиду сложных метеоусловий, считаю необходимым обратиться к горожанам с просьбой воздержаться от поездок на личном автотранспорте, в том числе к местам, где организованы купели», — подчеркнул Франк.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин рассказал, что ночью на дорогах Барнаула работала 171 единица техники, которой также удалось расчистить часть второстепенных улиц. Особое внимание уделялось обеспечению проезда в пригородной зоне — «несколько раз за ночь пробивали подъездные пути к поселкам».

«Сейчас на улицах города работает 113 единиц техники: грейдера, коммунальные дорожные машины, трактора, фронтальные погрузчики, автосамосвалы. Основная задача обеспечить проезд общественного транспорта, устранить переметы на улицах города. Особое внимание по-прежнему уделяется пригороду, здесь остается на дежурстве 11 единиц техники. В каждом районе города сформированы бригады для устранения зауженности проезжих частей и переметов. В их составе: фронтальный погрузчик, экскаватор погрузчик и четыре самосвала», — отметил Курышин.

По информации ГИБДД остаются закрытыми выезды из города: Правобережный тракт, Павловский тракт, Змеиногорский тракт.

Комитетом по образованию города из-за неблагоприятных погодных условий рекомендовано руководителям образовательных учреждений отменить занятия второй смены.

За прошедшие сутки в Барнауле зарегистрировано 2 пожара (без пострадавших), 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 5 человек, 7 аварий на инженерных сетях, одно падение дерева и остановочного павильона. В настоящее время электроснабжение в пригородных поселках восстановлено, энергетики отрабатывают локальные повреждения.

По информации городского комитета по энергоресурсам и газификации продолжается устранение коммунальной аварии на ул. Юрина, ведутся сварочные работы. Температура в домах остается в пределах нормы. Работы по устранению повреждения планируется завершить к 14:00, отметили на заседании.