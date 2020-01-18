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Происшествия

В СГК сообщили, когда устранят аварию, оставившую без тепла 29 домов в Барнауле

Коммунальную аварию на теплоносителе по улице Юрина в Барнауле должны устранить в первой половине дня — ориентировачно в 13:00, сообщили altapress.ru в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Авария на теплоносителе по улице Юрина. Барнаул (18 января 2020 год).
Авария на теплоносителе по улице Юрина. Барнаул (18 января 2020 год).
barnaul.org.

Напомним, утром 18 января под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов по улице Юрина, детский сад № 244 (ул.Гущина, 161) и школа № 126 (ул.Юрина, 196).

«Повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм обнаружили вечером 17 января. В 5:45 утра подача теплоснабжения была ограничена. Приступили к замене трубопровода», — рассказали в СГК.

Также в компании отметили, что в жилых домах ведется контроль температуры.

В случае необходимости подготовлены пункты временного размещения в гимназии № 79 (ул.Георгия Исакова, 227) и лицее № 124 (ул.Георгия Исакова, 206).

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