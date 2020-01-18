В СГК сообщили, когда устранят аварию, оставившую без тепла 29 домов в Барнауле

Напомним, утром 18 января под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов по улице Юрина, детский сад № 244 (ул.Гущина, 161) и школа № 126 (ул.Юрина, 196).
«Повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм обнаружили вечером 17 января. В 5:45 утра подача теплоснабжения была ограничена. Приступили к замене трубопровода», — рассказали в СГК.
Также в компании отметили, что в жилых домах ведется контроль температуры.
В случае необходимости подготовлены пункты временного размещения в гимназии № 79 (ул.Георгия Исакова, 227) и лицее № 124 (ул.Георгия Исакова, 206).