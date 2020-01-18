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Происшествия

В Барнауле 30 домов остались без тепла в непогоду из-за коммунальной аварии

В Барнауле из-за аварии на тепловых сетях АО «Барнаульская теплосетевая компания» в Ленинском районе введен режим повышенной готовности.

Коммунальная авария в Барнауле.
Коммунальная авария в Барнауле.
barnaul.org

Под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов, детский сад № 244 (ул.Гущина, 161) и школа № 126 (ул.Юрина, 196).

«На месте работают сотрудники теплосетевой компании. Приступили к сварочным работам», — сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Подготовлены пункты временного размещения в гимназии № 79 (ул.Георгия Исакова, 227) и лицее № 124 (ул.Георгия Исакова, 206).

Жители домов, попавшие в зону аварийной ситуации, в случае необходимости будут размещены в указанных пунктах.

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