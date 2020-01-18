В Барнауле 30 домов остались без тепла в непогоду из-за коммунальной аварии

Под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов, детский сад № 244 (ул.Гущина, 161) и школа № 126 (ул.Юрина, 196).
«На месте работают сотрудники теплосетевой компании. Приступили к сварочным работам», — сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Подготовлены пункты временного размещения в гимназии № 79 (ул.Георгия Исакова, 227) и лицее № 124 (ул.Георгия Исакова, 206).
Жители домов, попавшие в зону аварийной ситуации, в случае необходимости будут размещены в указанных пунктах.