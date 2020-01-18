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Происшествия

Ликвидирована авария, оставившая без тепла 29 домов в Барнауле

В Барнауле устранена авария на теплосети на улице Юрина, тепло подается в дома, сообщает администрация города.

Авария на теплоносителе по улице Юрина. Барнаул (18 января 2020 год).
Авария на теплоносителе по улице Юрина. Барнаул (18 января 2020 год).
barnaul.org.

Отмечается, что теплосеть заполнена и поставлена на циркуляцию.

«Тепло начинает поступать в дома и социальные объекты. Режим повышенной готовности отменен», — рассказали в мэрии.

Напомним, из-за повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов по улице Юрина, детский сад № 244 (ул.Гущина, 161) и школа № 126 (ул.Юрина, 196).

Подача теплоснабжения была ограничена 18 января в 5:45 утра. Заменен участок трубопровода. В жилых домах вели контроль температуры, которая оставалась в пределах нормы.

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