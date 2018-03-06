Ждите очереди: на Алтае предвещают дефицит топлива на заправках

Новые правила освидетельствования бензовозов МВД и Минтранс приняли в конце 2017 года. Согласно регламенту, теперь на каждую автоцистерну нужно получать свидетельство о технической безопасности.

Без такого документа невозможно пройти ежегодный техосмотр, рассказал altapress.ru владелец нескольких бензовозов в Алтайском крае. Однако проблема в том, что пока власти не установили орган, который должен выдавать свидетельство. Какие эксперты могут проводить освидетельствование также неизвестно.

Соответственно, чем больше проходит времени, тем больше бензовозов временно выбывают из оборота — без техосмотра эксплуатация такой техники запрещена.

В РТС говорят, что пока нехватка бензовозов на стабильности работы розничных сетей не сказывается. Однако в союзе ожидают, что такими темпами в апреле-мае 2018 года возить топливо на заправки будет просто некому. Образуется дефицит, а автовладельцев ждут очереди на АЗС, где топливо еще есть.

РТС и компании-перевозчики написали о ситуации в МВД и в Минтранс, а также в Минэнерго и вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, сообщает "Интерфакс". В обращении они попросили помочь разрешить проблему.

Из ответных писем (опубликованы на сайте РТС) следует, что власти проконсультировались и решили дать владельцам бензовозов отсрочку на год. Сертифицировать цистерны нужно будет с 1 января 2019 года, говорится в проекте приказа Минтранса. Его направили на утверждение в Минюст. Когда он вступит в силу, не известно.

Справка

В конце ноября 2017 года МВД в соответствии с международными правилами ввело новый административный регламент о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Он предписывает выдачу новых свидетельств для грузовиков со встроенной цистерной или батареей сосудов. В свидетельствах должно быть подробное описание цистерны, данные о периодических испытаниях ее на безопасность и перечень веществ, допущенных к перевозке в ней.

Выдавать такое свидетельство должен "компетентный орган", а проводить испытания - эксперт, утвержденный компетентным органом. Указаний на то, кто является компетентным органом и кто - экспертом-испытателем цистерн, в административном регламенте МВД нет.

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