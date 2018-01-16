В Сибири утопили трактор, работавший на эвакуации утонувших в реке бензовоза и автокрана

15 января в Иркутской области в реке Лена ушел под лед трактор, который принимал участие в подъеме утонувших автомобилей "Урал" (бензовоза и автокрана), сообщает Сибирский региональный центр МЧС.
Спасатели обвиняют в случившемся местные власти:
— Руководство штаба по ликвидации последствий происшествия на Лене принимает странное решение — выгоняет на реку 25-тонный трактор, который тоже идёт ко дну.
При этом МЧС после случая с "Уралами" запретило выезд на лёд не только этой реки, но и объявило 15 января "войну несанкционированным ледовым переправам". Однако штаб по подъему "Уралов" выгнал трактор на замерзшую Лену трактор, который затонул вслед за грузовиками.
Там же утопили еще один трактор
Кроме того, как пишет Сибирский региональный центре МЧС, в тот же день в том же районе около деревни Ичера утонул еще один трактор, принадлежащий фермерскому хозяйству. Тяжелая машина также ехала по льду. Для выяснения обстоятельств происшествия к месту выехала оперативная группа, устанавливается также местонахождение тракториста.
В связи с этим спасатели язвительно замечают:
— Остаётся открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжёлую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС России плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?
Залили топливом лёд
Бензовоз с горючим и автокран затонули в в Киренском районе Иуркутской области в ночь на 11 января. Машины ехали по льду Лены вне ледовой переправы и провалились под лёд. Водители живы. На место аварии отправилась группа спасателей: водолазы с необходимым оборудованием, 300 метрами боновых заграждений и 400 кг сорбента.
Водолазы обследуют цистерну на предмет герметичности с целью обнаружения источника загрязнения. Площадь льда, загрязнённого нефтепродуктами, составила более 500 квадратных метров. Весь загрязнённый лёд вырезают и вывозят с реки для утилизации. Глубина в месте провала составляет более 5 метров, расстояние до берега 30 метров, ширина реки в данном месте 250 метров, толщина льда в месте провала недостаточна для тяжёлой техники и составляет 30 сантиметров.
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