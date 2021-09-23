На Змеиногорском тракте решили проблему с пробками, неделю кошмарившими барнаульцев

В паблике « Барнаул 22 » сообщили, что после обращения жителей на Змеиногорском тракте за пару часов решили проблему с постоянным пробками.

22 сентября в паблике рассказали, что уже несколько дней невозможно нормально из поселка Южного добраться в центр Барнаула.

«Люди опаздывают на работу, пробка гигантская и нескончаемая. Тот путь, на который раньше уходило полчаса, растягивается почти на полтора. Хочется, чтобы этот кошмар прекратился и дорога снова стала дорогой», — пожаловались барнаульцы.

23 сентября сообщили, что после жалобы «убрали знаки», тем самым освободив правую полосу в районе «Надежды».

«Проблема с пробкой на Змеиногорском тракте решена», — рассказали в паблике.

Ранее жителей Барнаула предупредили о начале ремонта моста через Пивоварку, что неизбежно приведет к пробкам.