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Автоновости

На Змеиногорском тракте решили проблему с пробками, неделю кошмарившими барнаульцев

В паблике «Барнаул 22» сообщили, что после обращения жителей на Змеиногорском тракте за пару часов решили проблему с постоянным пробками.

Пробка.
Пробка.
СС0

22 сентября в паблике рассказали, что уже несколько дней невозможно нормально из поселка Южного добраться в центр Барнаула.

«Люди опаздывают на работу, пробка гигантская и нескончаемая. Тот путь, на который раньше уходило полчаса, растягивается почти на полтора. Хочется, чтобы этот кошмар прекратился и дорога снова стала дорогой», — пожаловались барнаульцы.

23 сентября сообщили, что после жалобы «убрали знаки», тем самым освободив правую полосу в районе «Надежды».

«Проблема с пробкой на Змеиногорском тракте решена», — рассказали в паблике.

Ранее жителей Барнаула предупредили о начале ремонта моста через Пивоварку, что неизбежно приведет к пробкам.

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