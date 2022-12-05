5 декабря
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Автоновости

Началась продажа билетов на новый ускоренный пригородный поезд «Барнаул-Славгород»

В Алтайском крае 12 декабря 2022 года начнет курсировать новый пригородный поезд «Барнаул-Славгород». Продажа билетов началась 3 декабря, сообщают «Вести Алтай».

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

Расстояние почти в 400 км поезд будет преодолевать за 6,5 часов. Для пассажиров такой вид транспорта безопасен и по сравнению с другими обходится дешевле.

В пути следования скорый поезд делает восемь остановок, в том числе на станции Гилевка Завьяловского района. Рядом с ней находятся щелочное, соленое и пресное озера. Состав поезда пока будет ходить через день.

«Новый поезд сформирован из пассажирских вагонов последнего поколения с мягкими эргономическими креслами, с откидывающимися столиками и подставками, разъёмами для наушников и системой климат-контроля», — рассказывает пресс-секретарь Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги Виталий Кляйн.

Он добавил, что поезд будет иметь яркую туристическую направленность, жители краевой столицы получат возможность комфортно и быстро добираться до назначенного места.

Самая низкая цена билетов составит 762 рубля. В первом классе — 1 166 рублей. Для социальных категорий пассажиров все льготы сохранили.

Между тем скоростную «Ласточку» между Барнаулом и Новосибирском окончательно решили не запускать.

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