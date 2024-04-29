Начали обновлять дорожную разметку в Барнауле

Планируется выполнить работы на основных улицах города, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Также дорожники начнут выполнять работу ночью.

Запланировано нанести краской и термопластиком более 50 тыс. квадратных метров.

Ранее в Барнауле запустили асфальтобетонный завод. Несмотря на то, что ремонт дорог начался еще две недели назад, запуск одного из заводов Центрального ДСУ стал символическим открытием сезона.

Всего в Алтайском крае 44 асфальтобетонных завода, 21 из которых уже запущен. Остальные заработают в начале мая.

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