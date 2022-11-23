В Барнауле капитально восстановили еще один трамвай. Ему поменяли не только внутреннюю обшивку, но и заменили электрооборудование.

Также были заменены пассажирские сидения, отремонтированы ходовая часть и кузов.

Работы выполнил «Горэлектротранс» Барнаула.

«Одной из особенностей модернизированных вагонов является транзисторная система управления тяговым двигателем. Она позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с контакторно-реостатной системой управления, которой оснащены старые трамваи», — сообщает пресс-служба мэрии.

Обновленный вагон выйдет на линию в конце ноября. До конца года будут капитально отремонтированы еще два трамвая.

Ранее стало известно, что в Барнауле появятся десять совершенно новых трамваев.