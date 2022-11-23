Также были заменены пассажирские сидения, отремонтированы ходовая часть и кузов.
Работы выполнил «Горэлектротранс» Барнаула.
«Одной из особенностей модернизированных вагонов является транзисторная система управления тяговым двигателем. Она позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с контакторно-реостатной системой управления, которой оснащены старые трамваи», — сообщает пресс-служба мэрии.
Обновленный вагон выйдет на линию в конце ноября. До конца года будут капитально отремонтированы еще два трамвая.
Ранее стало известно, что в Барнауле появятся десять совершенно новых трамваев.