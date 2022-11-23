23 ноября
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Автоновости

Начинили новшествами. В Барнауле появится еще один обновленный трамвай — как он выглядит внутри

В Барнауле капитально восстановили еще один трамвай. Ему поменяли не только внутреннюю обшивку, но и заменили электрооборудование.

В Барнауле обновили трамвай
В Барнауле обновили трамвай
barnaul.org

Также были заменены пассажирские сидения, отремонтированы ходовая часть и кузов.

Работы выполнил «Горэлектротранс» Барнаула.

«Одной из особенностей модернизированных вагонов является транзисторная система управления тяговым двигателем. Она позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с контакторно-реостатной системой управления, которой оснащены старые трамваи», — сообщает пресс-служба мэрии.

Обновленный вагон выйдет на линию в конце ноября. До конца года будут капитально отремонтированы еще два трамвая.

Ранее стало известно, что в Барнауле появятся десять совершенно новых трамваев.

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