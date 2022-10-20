Всего в городе появятся 10 новых трамваев, сообщает краевая администрация.
На приобретение их было выделено 716,4 миллиона рублей.
Как рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, столь масштабная покупка давно не делалась за краевые средства.
Какими будут трамваи
Новые трамваи с четырьмя дверьми будут рассчитаны на 150 человек. Посадочных мест — 34.
Трамваи оборудованы кондиционером, откидной рампой для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, системой радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Также в вагонах установлены видеокамеры обзора салона и электронные информационные табло.
Ранее в Бийске загорелся трамвай с пассажирами внутри.