20 ноября
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Автоновости

Настоящий каток. Трасса Бийск-Барнаул полностью покрыта льдом — автомобилисты обеспокоены

Автомобилисты сообщают, что трасса Бийск-Барнаул на Чуйском тракте полностью покрыта льдом. Видео опубликовал «Инцидент Барнаул».

Трасса Бийск-Барнаул
Трасса Бийск-Барнаул
Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что дорога заледенела от нагрянувших накануне морозов. Водители сообщили, что дорожная техника, которая могла бы исправить ситуацию, встречается редко.

Водителям рекомендуют быть максимально осторожными на дорогах. Стоит выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Руководители городских служб передали, что ежедневно в ночную и дневную смену выезжает порядка 100 единиц техники.

Специалисты Центрального ДСУ сообщили, что уже приступили к очищению дорог краевого значения. На содержании у них находится Змеиногорский тракт (от КП ГАИ до 109 км), шоссе Ленточный бор, Обской мост (от развязки на проспекте Красноармейском) и дорожные участки в поселке Лебяжье.

Узнать о состоянии проезда по трассам региона или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам.

  • Дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169;
  • Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай": (3852) 63−14−59;
  • Дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • Дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86;
  • Экстренная служба: 101, 112.
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