Настоящий покоритель Сибири. Что за брутальный пикап продают за 3,8 млн рублей в Барнауле

Ram 1500 2013 года выпуска продают за 3,8 млн рублей в Барнауле. Таких автомобилей всего два в Алтайском крае. Объявление размещено на Drom.ru.

Этот Ram был словно создан, чтобы покорять суровое сибирское бездорожье. В его конструкции использовали высокопрочную сталь и легкие материалы. С помощью новой опциональной пневмоподвески кузов может самовыравниваться вне зависимости от загрузки.

Внедорожные режимы увеличивают дорожный просвет на 3 или 4 см в зависимости от выбранного режима. Ram может присесть или подпрыгнуть в зависимости от дорожной ситуации.

Кузов украшен различными рисунками. На крыльях красуется рваная надпись RAM, а на бампере и капоте изображен мускулистый мужчина с головой барана.

Салон отделан черной кожей. На бортовой панели между спидометром и тахометром находится 3,5-дюймовый информационный дисплей компьютера.

Для безопасности у Ram есть антиблокировочная система с дисковыми тормозами всех колес, а также система распределения тормозного усилия и вспомогательная система торможения.

У автомобиля бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 395 лошадиных сил.

По паспорту, Ram потребляет на 100 км 18,1 л в городе, 12,4 л на трассе и 15,7 л в смешанном цикле.