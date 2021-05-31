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Автоновости

Названы марки автомобилей, которые предпочитают самые агрессивные автохамы

Водители с самым агрессивным стилем вождения выбирают машины BMW и Lada, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

Машина. Водители.
Машина. Водители.
profitgate.ru.

Самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях — по мнению половины (47,6%) из четырех тысяч опрошенных россиян.

26% отметили любовь автохамов к российскому автопрому. Негативное мнение о любителях японских автомобилей высказали около 10% респондентов.

«53% участников заявили, что самые напористые водители управляют автомобилями BMW. В девять раз больше, чем вместе набрали Audi и Mercedes-Benz. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды», — говорится в исследовании.

Стиль вождения двух марок Toyota — Camry и Land Cruiser — не нравится 4% опрошенным.

Самыми аккуратными назвали владельцев шведских и французских авто.

Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.

Кстати, ранее в Красноярске чиновничий водитель на Toyota Camry довел людей до желания «пописать на радиатор».

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