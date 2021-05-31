Названы марки автомобилей, которые предпочитают самые агрессивные автохамы

Самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях — по мнению половины (47,6%) из четырех тысяч опрошенных россиян.
26% отметили любовь автохамов к российскому автопрому. Негативное мнение о любителях японских автомобилей высказали около 10% респондентов.
«53% участников заявили, что самые напористые водители управляют автомобилями BMW. В девять раз больше, чем вместе набрали Audi и Mercedes-Benz. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды», — говорится в исследовании.
Стиль вождения двух марок Toyota — Camry и Land Cruiser — не нравится 4% опрошенным.
Самыми аккуратными назвали владельцев шведских и французских авто.
Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.
Кстати, ранее в Красноярске чиновничий водитель на Toyota Camry довел людей до желания «пописать на радиатор».