Мэр пристыдил чиновничьего водителя, доведшего соседей до желания «пописать на радиатор»

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Instagram раскритиковал водителя служебного автомобиля за максимальное проявление неуважения к людям.

Ранее жители одного из домов рассказали в паблике «Автохамы Красноярска» про автомобиль, который постоянно закрывает вход в подъезд.

«Устали бороться! ГИБДД не реагирует. Не пройти даже здоровому человеку, не говоря о пенсионерах или людях с коляской», — пожаловались обычные люди на необычную машину.

Судя по видео, автомобиль припарковали настолько близко ко входу, что жителям подъезда оставили «на просачивание» сантиметров по 30 с каждой стороны.



Как выяснил «Проспект Мира», проверив номер машины в базе союза автостраховщиков, Toyota Camry принадлежит администрации Октябрьского района. Автомобиль возит первого замруководителя.

«В ГИБДД уточнили, что водителя оштрафуют на 500 рублей за нарушение правил парковки», — отмечает издание.

Красноярцы придумали массу других наказаний: «Уронить что-нибудь сверху», «Проколоть колеса», «Разбить фары», «Повредить лицо водителю», «Семечек на крышу насыпать для голубей», «Пописать на радиатор».

О «проявлении неуважения к своим соседям» написал и мэр города Еремин, предложив водителю сразу заезжать в свою квартиру.

«Вот так припарковал служебный автомобиль водитель одной из администраций района <…> Считаю, что принадлежность к каким-либо организациям и службам не дает права на то, чтобы нарушать правила дорожного движения или любые другие законы. Более того, представитель власти должен своим личным примером показывать, как надо правильно поступать в той или иной ситуации», — подчеркнул Еремин.

Он заверил, что с водителем «проведут беседу». Всем чиновникам мэр сказал: «Вы — пример для подражания, если мы с вами не будем вести себя уважительно к другим людям, то какое право мы имеем требовать этого от других?»

Ранее глава Красноярска запретил строить православный храм в городском сквере, где хотели вырубить зеленые насаждения.