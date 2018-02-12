Названы самые угоняемые автомобили в России по итогам 2019 года

Лидером по числу угонов среди новых автомобилей стал седан Kia Rio, пишут « Известия » со ссылкой на данные крупнейших российских страховщиков.

Пятерка наиболее популярных новых автомобилей у автоугонщиков выглядит следующим образом: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Также угонщикам нравятся премиальные автомобили. К примеру, внедорожник Lexus LX и его более доступная копия — Toyota Land Cruiser.

Как сообщили изданию игроки страхового рынка, сегмент угоняемых автомобилей ежегодно меняется.

«Пару лет назад хит-парад угонщиков возглавляли такие люксовые автомобили, как Range Rover и BMW. За последние несколько лет предпочтения злоумышленников кардинальным образом изменились. В 2019 году, согласно нашим данным, самыми угоняемыми марками автомобилей стали Hyundai, Kia и Toyota. Ситуация с угонами осталась примерно на уровне прежних лет — не лучше и не хуже», — рассказал управляющий директор по автострахованию «Ренессанса» Сергей Демидов.

Он уточнил, что если автомобиль попадает в статус угоняемых, то и тариф будет выше.

Угон автомобиля. Дмитрий Кудрявцев

Пристрастия угонщиков значительно разнятся и по региональному принципу. К примеру, в Москве чаще всего страховые случаи наступают отнюдь не по бюджетным корейским седанам.

Если же говорить об активности, то, по данным «Росгосстраха», самые «передовые» — Санкт-Петербург на пару с Ленинградской областью. Москва и Подмосковье — на втором месте. Следом идут Свердловская, Ивановская, Ростовская, Ярославская, Оренбургская и Псковская области, а также Краснодарский и Хабаровский края.

Что касается популярности среди угонщиков корейского автопрома, то, по мнению экспертов, связана она с ростом продаж этих автомобилей.

«Высокие объемы продаж логичным образом трансформируются в большое число угонов. Доминирование корейцев немного разбавляют традиционно популярные у угонщиков Camry и внедорожник Lexus LX. И здесь без сюрпризов: эти два автомобиля фигурируют в верхних строчках рейтингов угонов уже не первый год», — заметил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

Примечательно, что автомобили масс-сегмента Kia и Hyundai похищаются, как правило, для разборки и дальнейшей перепродажи по частям, отмечают страховщики.

Ранее в МВД назвали места, откуда чаще всего угоняют автомобили: предпочитают воровать не только на парковках у жилых домов, но и в других местах.