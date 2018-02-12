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12 февраля -18°C

Названы самые угоняемые автомобили в России по итогам 2019 года

Лидером по числу угонов среди новых автомобилей стал седан Kia Rio, пишут «Известия» со ссылкой на данные крупнейших российских страховщиков.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Пятерка наиболее популярных новых автомобилей у автоугонщиков выглядит следующим образом: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Также угонщикам нравятся премиальные автомобили. К примеру, внедорожник Lexus LX и его более доступная копия — Toyota Land Cruiser.

Как сообщили изданию игроки страхового рынка, сегмент угоняемых автомобилей ежегодно меняется.

«Пару лет назад хит-парад угонщиков возглавляли такие люксовые автомобили, как Range Rover и BMW. За последние несколько лет предпочтения злоумышленников кардинальным образом изменились. В 2019 году, согласно нашим данным, самыми угоняемыми марками автомобилей стали Hyundai, Kia и Toyota. Ситуация с угонами осталась примерно на уровне прежних лет — не лучше и не хуже», — рассказал управляющий директор по автострахованию «Ренессанса» Сергей Демидов.

Он уточнил, что если автомобиль попадает в статус угоняемых, то и тариф будет выше.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Пристрастия угонщиков значительно разнятся и по региональному принципу. К примеру, в Москве чаще всего страховые случаи наступают отнюдь не по бюджетным корейским седанам.

Если же говорить об активности, то, по данным «Росгосстраха», самые «передовые» — Санкт-Петербург на пару с Ленинградской областью. Москва и Подмосковье — на втором месте. Следом идут Свердловская, Ивановская, Ростовская, Ярославская, Оренбургская и Псковская области, а также Краснодарский и Хабаровский края.

Что касается популярности среди угонщиков корейского автопрома, то, по мнению экспертов, связана она с ростом продаж этих автомобилей.

«Высокие объемы продаж логичным образом трансформируются в большое число угонов. Доминирование корейцев немного разбавляют традиционно популярные у угонщиков Camry и внедорожник Lexus LX. И здесь без сюрпризов: эти два автомобиля фигурируют в верхних строчках рейтингов угонов уже не первый год», — заметил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

Примечательно, что автомобили масс-сегмента Kia и Hyundai похищаются, как правило, для разборки и дальнейшей перепродажи по частям, отмечают страховщики.

Ранее в МВД назвали места, откуда чаще всего угоняют автомобили: предпочитают воровать не только на парковках у жилых домов, но и в других местах.

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