Полицейские назвали места, откуда чаще всего угоняют автомобили

В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров.
Одним из основных методов угона в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля спецприспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров.
В качестве примера в МВД привели оборудование, которое называют «длинная рука» или «удочка».
Примечательно, что угонщики часто используют эвакуатор. Причем эвакуаторщики даже не в курсе — им предъявляют поддельные документы на авто.
Наиболее похищаемыми являются популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства, пишет bfm.ru.
По информации ведомства, в 2019 году зарегистрировано около 20 тыс. краж автомобилей. Это на 14% ниже уровня 2018 года.