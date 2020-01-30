Полицейские назвали места, откуда чаще всего угоняют автомобили

Похитители предпочитают воровать автомобили на парковках у жилых домов и торговых центров, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.

В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров.

Одним из основных методов угона в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля спецприспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров.

В качестве примера в МВД привели оборудование, которое называют «длинная рука» или «удочка».

Примечательно, что угонщики часто используют эвакуатор. Причем эвакуаторщики даже не в курсе — им предъявляют поддельные документы на авто.

Наиболее похищаемыми являются популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства, пишет bfm.ru.

По информации ведомства, в 2019 году зарегистрировано около 20 тыс. краж автомобилей. Это на 14% ниже уровня 2018 года.