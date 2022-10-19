19 октября
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Автоновости

Не автомобиль, а зверь. Что за авто-ягуара продают за 6,5 млн рублей в Барнауле

Jaguar XK 2009 года выпуска продают за 6,5 млн рублей. Его мощности и скорости можно позавидовать. Объявление размещено на Drom.ru.

Jaguar XK, 2009 года за 6,5 млн рублей
Jaguar XK, 2009 года за 6,5 млн рублей
Drom.ru

Jaguar XK — это двухдверный суперкар класса Grand Touring. Его внешний вид не разочарует. У него черный обтекаемый кузов и богато отделанный салон. Внутри — бежевая кожа и дерево.

Владелец уверяет, что автомобиль в заводском окрасе. Он сменил трех владельцев и по-прежнему в идеальном состоянии.

«Полностью обслужена. Никаких вложений не требует», — уточняет продавец.

В автомобиле установлены электропривод всех сидений, в том числе обогрев рулевого колеса. Система электронного контроля устойчивости и микроклимат салона. А также аудиосистема класса премиум Bowers & Wilkins.

Jaguar XK очень мощный — 510 лошадиных сил. В описании сказано, что он разгоняется всего за 3 секунды до 100 км/ч. А его максимальная скорость — 370 км/ч.

У автомобиля бензиновый двигатель на 5 л и автоматическая коробка передач. По паспорту, он расходует 19 л в городе и 8,6 л за его пределами.

Его пробег — 68 тыс. км.

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