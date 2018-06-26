"Не годится никуда": Томенко оценил качество дорог в Алтайском крае

В строительство и ремонт дорог в Алтайском крае в ближайшие пять лет нужно вложить около 50 млрд рублей, сообщил Виктор Томенко 25 июня на форуме "Алтайский край. Энергия развития". О действующем состоянии местных дорог он сказал "не годится никуда ".
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Я уже довольно много проехал по краю и должен сказать, что нынешнее состояние автомобильных дорог, давайте положим руку на сердце и прямо скажем, совсем плохое, не годится никуда. Это надо признать.
Он однако отметил: видно, что "много сделано". Глава региона похвалил федеральные дороги. "Но ими одними дороги не заканчиваются", — сказал он.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Дорожная сеть в целом ряде муниципалитетов, да и межпоселенческие дороги, должна быть в центре нашего внимания.
Томенко пообещал, что правительство будет анализировать ситуацию, искать возможности для увеличения инвестиций "в огромную дорожную сеть края".
Алтайский край — один из лидеров в России по протяженности дорог. Всего в регионе порядка 55 тыс. км дорог (включая улицы в городах), из них около 16 тыс. км — трассы регионального и межмуниципального значения, 636,2 км — федеральные дороги.
Дорожный фонд региона в 2018 году составил 7,6 млрд рублей. Еще порядка 1,7 млрд — объем программы "Безопасные качественные дороги", но 700 млн рублей по ней софинансировал регион как раз из дорожного фонда. Плюс муниципальные дорожные фонды есть в каждом городе и районе, но в них суммы значительно скромнее.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.