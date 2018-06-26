"Не годится никуда": Томенко оценил качество дорог в Алтайском крае

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Я уже довольно много проехал по краю и должен сказать, что нынешнее состояние автомобильных дорог, давайте положим руку на сердце и прямо скажем, совсем плохое, не годится никуда. Это надо признать.

Он однако отметил: видно, что "много сделано". Глава региона похвалил федеральные дороги. "Но ими одними дороги не заканчиваются", — сказал он.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Дорожная сеть в целом ряде муниципалитетов, да и межпоселенческие дороги, должна быть в центре нашего внимания.

Томенко пообещал, что правительство будет анализировать ситуацию, искать возможности для увеличения инвестиций "в огромную дорожную сеть края".

Алтайский край — один из лидеров в России по протяженности дорог. Всего в регионе порядка 55 тыс. км дорог (включая улицы в городах), из них около 16 тыс. км — трассы регионального и межмуниципального значения, 636,2 км — федеральные дороги.

Дорожный фонд региона в 2018 году составил 7,6 млрд рублей. Еще порядка 1,7 млрд — объем программы "Безопасные качественные дороги", но 700 млн рублей по ней софинансировал регион как раз из дорожного фонда. Плюс муниципальные дорожные фонды есть в каждом городе и районе, но в них суммы значительно скромнее.

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