Алтайский край готов передать 400 км региональных дорог федералам

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Мы сегодня ставим перед правительством России вопрос о передаче дорог общей протяженностью до 400 км под управление Росавтодора и его структур и, соответственно, о финансировании их реконструкции, ремонта и содержания за счет средств федерального дорожного фонда.

Федерация, сообщил глава региона, выходит со встречным предложением: сэкономленные средства регион должен будет направить на строительство автомагистралей, интересных федеральному центру на территории края. “Такой чейндж для нас будет полезен”, — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что это "очень затратная тема для федерации". Однако уже проведены предварительные переговоры с казахстанской стороной, минтрансом, помощником президента Игорем Левитиным (на прошлой неделе он посетил Барнаул).

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Позиции и там, и там положительные. Сегодня мы ожидаем решения министерства транспорта по этому вопросу. Для нас это бы означало просто прорыв в инфраструктурной составляющей. Это значимая магистраль проходит через десяток районов, а если на нее "нанизать" еще районы, находящиеся в непосредственной близости, то это без малого 20 районов будет.

При этом губернатор подчеркнул, что и для федерации это не просто обуза.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: