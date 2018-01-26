Алтайский край готов передать 400 км региональных дорог федералам

До 400 км региональных магистралей могут передать на федеральный уровень. Сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил 25 января губернатор Александр Карлин в ходе своего отчета за 2017 год. Речь о трассе, которая идет от Барнаула на Павловск, далее через Ребриху, Мамонтово, Родино – далее до Кулунды, границы с Казахстаном, через Павлодар на Астану. "Для нас бы это означало прорыв", — сказал глава региона.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Мы сегодня ставим перед правительством России вопрос о передаче дорог общей протяженностью до 400 км под управление Росавтодора и его структур и, соответственно, о финансировании их реконструкции, ремонта и содержания за счет средств федерального дорожного фонда.
Федерация, сообщил глава региона, выходит со встречным предложением: сэкономленные средства регион должен будет направить на строительство автомагистралей, интересных федеральному центру на территории края. “Такой чейндж для нас будет полезен”, — сказал глава региона.
Он подчеркнул, что это "очень затратная тема для федерации". Однако уже проведены предварительные переговоры с казахстанской стороной, минтрансом, помощником президента Игорем Левитиным (на прошлой неделе он посетил Барнаул).
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Позиции и там, и там положительные. Сегодня мы ожидаем решения министерства транспорта по этому вопросу. Для нас это бы означало просто прорыв в инфраструктурной составляющей. Это значимая магистраль проходит через десяток районов, а если на нее "нанизать" еще районы, находящиеся в непосредственной близости, то это без малого 20 районов будет.
При этом губернатор подчеркнул, что и для федерации это не просто обуза.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Мы передаем не заросший бурьяном участок полевой дороги. Это лучшая региональная трасса.
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