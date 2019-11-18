Недолив горючего на заправках России превышает норму в разы

Недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза, заявили в Минпромторге. Согласно информации общественного контроля, горючее не доливают две трети АЗС, передает ТАСС .

«По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактически недолив составлял от 200 до 300 миллилитров», — указывают в федеральном ведомстве.

При этом в министерстве подчеркивают, что недолив на АЗС является систематическим явлением. Такая ситуация фиксируется у двух третей АЗС.

Ранее altapress.ru сообщал, что в кодекс об административных правонарушениях могут внести поправки и узаконить статью, предусматривающую ответственность за недолив горючего.