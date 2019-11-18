Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Недолив горючего на заправках России превышает норму в разы

Недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза, заявили в Минпромторге. Согласно информации общественного контроля, горючее не доливают две трети АЗС, передает ТАСС.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

«По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактически недолив составлял от 200 до 300 миллилитров», — указывают в федеральном ведомстве.

При этом в министерстве подчеркивают, что недолив на АЗС является систематическим явлением. Такая ситуация фиксируется у двух третей АЗС.

Ранее altapress.ru сообщал, что в кодекс об административных правонарушениях могут внести поправки и узаконить статью, предусматривающую ответственность за недолив горючего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость