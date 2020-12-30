Неизвестный россиянин угнал приехавшую на вызов «скорую»

Инцидент произошел в селе Новоалексеевском. Машину нашли в другой деревне, угонщика в данный момент разыскивают.
«Возбуждено уголовное дело по факту „неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“», — рассказали в региональном МВД.
Автомобиль в порядке, но злоумышленник скрылся вместе с регистратором.
Сейчас проверяют граждан, попадавших в поле зрения полиции, ведущих асоциальный образ жизни и в целом склонных к такого рода поступкам.
Ранее в Барнауле безработный угнал у друга машину и разбил, немного не доехав до водки