Неизвестный россиянин угнал приехавшую на вызов «скорую»

В Свердловской области неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи, которая прибыла к пациентке, пишет « Российская газета ».

Инцидент произошел в селе Новоалексеевском. Машину нашли в другой деревне, угонщика в данный момент разыскивают.

«Возбуждено уголовное дело по факту „неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“», — рассказали в региональном МВД.



Автомобиль в порядке, но злоумышленник скрылся вместе с регистратором.

Сейчас проверяют граждан, попадавших в поле зрения полиции, ведущих асоциальный образ жизни и в целом склонных к такого рода поступкам.

Ранее в Барнауле безработный угнал у друга машину и разбил, немного не доехав до водки