Барнаульский безработный угнал у друга машину и разбил, немного не доехав до водки

В полицию обратился 60-летний житель Барнаула с жалобой на пропажу автомобиля Nissan Almera.
Личность угонщика вычислили быстро — им оказался 33-летний барнаулец без постоянного места работы.
«Мужчины вместе распивали спиртное, после чего автовладелец отправился спать. В это время его знакомый увидел на подоконнике ключи от машины и решил доехать на ней до магазина — купить еще алкоголя», — рассказали в ведомстве.
По пути в магазин пьяный мужчина врезался в другой автомобиль, после чего сбежал с места ДТП.
Барнаульца обвинили в угоне автомобиля, сумма причиненного ущерба составила 300 тыс. рублей.
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