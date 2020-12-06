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Жизнь

Барнаульский безработный угнал у друга машину и разбил, немного не доехав до водки

В Алтайском крае поймали мужчину, который на уганном автомобиле устроил ДТП и убежал, сообщает региональное МВД.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

В полицию обратился 60-летний житель Барнаула с жалобой на пропажу автомобиля Nissan Almera.

Личность угонщика вычислили быстро — им оказался 33-летний барнаулец без постоянного места работы.

«Мужчины вместе распивали спиртное, после чего автовладелец отправился спать. В это время его знакомый увидел на подоконнике ключи от машины и решил доехать на ней до магазина — купить еще алкоголя», — рассказали в ведомстве.

По пути в магазин пьяный мужчина врезался в другой автомобиль, после чего сбежал с места ДТП.

Барнаульца обвинили в угоне автомобиля, сумма причиненного ущерба составила 300 тыс. рублей.

Ранее «едупропил» из Алтайского края угнал фургон с колбасой, сыром и маслом.

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