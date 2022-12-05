Немаленький автомобиль. Что за ярко-красного «китайца» продают за 2,8 млн рублей в Барнауле

JAC T6 2022 года выпуска продают за 2,8 млн рублей в Барнауле. Цвет пикапа — ярк-красный. Объявление размещено на « Авито ».

JAC T6 2022 года выпуска за 2,8 млн рублей

JAC T6 — немаленький автомобиль, хотя считается среднеразмерным пикапом. Его габариты: 5325 — 1880 — 1830. У него просторный салон и открытый багажник.

Автомобиль ярко-красного, почти бордового цвета. Салон отделан черной кожей.

В автомо установлен современный бортовой компьютер. У него есть коммуникационная система Bluetooth, цветной LCD дисплей на центральной консоли и шесть динамиков.

Он поддерживает Apple Carplay и Android Auto и доступен для подключения внешних устройств через USB.

У JAC T6 бензиновый двигатель на 2 л, мощностью 177 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. До 100 км/ч он разгоняется за 11 секунд, а его максимальная скорость — 150 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 9,5 л в городе и 6 л на трассе.