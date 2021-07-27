Немигающий желтый: Tesla принял Луну за предупреждающий сигнал светофора

Он снял видео случившегося и переслал его главе американского автопроизводителя Илону Маску.
Издание Autoweek уточняет, что машина, допустившая досадную ошибку, была оснащена передовой системой FSD. Ее функционал предусматривает технологии распознавания дорожных знаков и сигналов светофора.
Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ???????? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021
Однако на видео заметно, что электрокар передает водителю через информационно-развлекательный комплекс сигналы о необходимости замедлиться, ошибочно реагируя на спутник Земли.
«Эй, Илон Маск, тебе и твоей команде следовало бы посмотреть на то, как Луна обманывает систему автопилота. Машина думает, что это желтый сигнал светофора и собирается замедляться», — отметил в Twitter автовладелец.