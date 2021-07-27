Немигающий желтый: Tesla принял Луну за предупреждающий сигнал светофора

Система автопилота автомобиля Tesla приняла Луну за желтый сигнал светофора, сообщает РИА Новости, ссылаясь на твит пользователя под ником Jordan Nelson.

Он снял видео случившегося и переслал его главе американского автопроизводителя Илону Маску.

Издание Autoweek уточняет, что машина, допустившая досадную ошибку, была оснащена передовой системой FSD. Ее функционал предусматривает технологии распознавания дорожных знаков и сигналов светофора.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ???????? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Однако на видео заметно, что электрокар передает водителю через информационно-развлекательный комплекс сигналы о необходимости замедлиться, ошибочно реагируя на спутник Земли.