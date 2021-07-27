27 июля 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Немигающий желтый: Tesla принял Луну за предупреждающий сигнал светофора

Система автопилота автомобиля Tesla приняла Луну за желтый сигнал светофора, сообщает РИА Новости, ссылаясь на твит пользователя под ником Jordan Nelson.

Tesla Modes S
Tesla Modes S
"Автостат"

Он снял видео случившегося и переслал его главе американского автопроизводителя Илону Маску.

Издание Autoweek уточняет, что машина, допустившая досадную ошибку, была оснащена передовой системой FSD. Ее функционал предусматривает технологии распознавания дорожных знаков и сигналов светофора.

Однако на видео заметно, что электрокар передает водителю через информационно-развлекательный комплекс сигналы о необходимости замедлиться, ошибочно реагируя на спутник Земли.

«Эй, Илон Маск, тебе и твоей команде следовало бы посмотреть на то, как Луна обманывает систему автопилота. Машина думает, что это желтый сигнал светофора и собирается замедляться», — отметил в Twitter автовладелец.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость