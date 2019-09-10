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Автоновости

Неработающие светофоры поставили центр Барнаула в пробку

Днем 9 сентября транспортный затор образовался на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной в Барнауле, сообщают пользователи социальных сетей.

Пробка в центре Барнаула.
Пробка в центре Барнаула.
vk.com/incident22.

Как отметили в паблике «Инцидент Барнаул», причина пробки проста — на перекрестке не работают светофоры.

В этой связи затор образуется в первую очередь по улице Молодежной, которая является второстепенной по отношению к проспекту Красноармейскому.

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