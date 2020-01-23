Несколько автобусных рейсов в Алтайский край отменили из-за непогоды

В частности, 23 января отменились рейсы из Новосибирска в Яровое и Бийск.
24 января автобусы не поедут в Барнаул, Яровое, Благовещенку, Горно-Алтайск, в Павлодар ч/з Камень-на-Оби.
Пассажиры могут вернуть билет в кассе или через личный кабинет на официальном сайте автовокзала.
В крае для всех видов транспорта перекрыты несколько автодорог. Информации об отмене рейсов Барнаульский автовокзал не предоставлял.
Узнать о состоянии проезда можно в диспетчерских службах:
- региональные дороги: дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
- федеральные дороги: дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;