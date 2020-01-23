Несколько автобусных рейсов в Алтайский край отменили из-за непогоды

23 и 24 января из-за непогоды новосибирский автовокзал отменил несколько рейсов, в том числе и в Алтайский край. Купившим билеты предлагают вернуть деньги и перенести поездку.

В частности, 23 января отменились рейсы из Новосибирска в Яровое и Бийск.

24 января автобусы не поедут в Барнаул, Яровое, Благовещенку, Горно-Алтайск, в Павлодар ч/з Камень-на-Оби.

Пассажиры могут вернуть билет в кассе или через личный кабинет на официальном сайте автовокзала.

В крае для всех видов транспорта перекрыты несколько автодорог. Информации об отмене рейсов Барнаульский автовокзал не предоставлял.

Узнать о состоянии проезда можно в диспетчерских службах: