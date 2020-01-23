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Автоновости

Несколько автобусных рейсов в Алтайский край отменили из-за непогоды

23 и 24 января из-за непогоды новосибирский автовокзал отменил несколько рейсов, в том числе и в Алтайский край. Купившим билеты предлагают вернуть деньги и перенести поездку.

Метель на трассе М-52.
Метель на трассе М-52.
vk.com/barneos22

В частности, 23 января отменились рейсы из Новосибирска в Яровое и Бийск.

24 января автобусы не поедут в Барнаул, Яровое, Благовещенку, Горно-Алтайск, в Павлодар ч/з Камень-на-Оби.

Пассажиры могут вернуть билет в кассе или через личный кабинет на официальном сайте автовокзала.

В крае для всех видов транспорта перекрыты несколько автодорог. Информации об отмене рейсов Барнаульский автовокзал не предоставлял.

Узнать о состоянии проезда можно в диспетчерских службах:

  • региональные дороги: дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • федеральные дороги: дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
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