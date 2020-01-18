Несколько дорог Алтайского края открыли для движения после сильнейшей метели

Утром 18 января открыли для движения несколько направлений в Алтайском крае, часть дорог по-прежнему закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает региональный минтранс.

Утром , 18 января , открыты следующие дороги:

Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) от Барнаула до с. Родино;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Рубцовска до с. Новоегорьевское;

Новоегорьевское — Титовка — Новичиха;

Поспелиха — Новичиха — Волчиха, в границах Новичихинского района;

Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области.

В ведомстве просят отказаться от дальних поездок.

В интернет сообществе «Барнаул 22» отмечают, что затруднено движение из Павловска в Барнаул. Там собирают колонну из 50 машин и сопровождают патрульной машиной до города. Напомним, ране на дороге произошло массовое ДТП, погибли два человека.

Движение для всех видов транспорта закрыто на трассах:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Алейск-Чарышское;

Алейск — Петропавловское — Смоленское;

А-322- Горняк — Староалейское;

Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района;

Рубцовск — Угловское — Михайловское, от Рубцовска до с. Угловское;

Алексеевка — Березовка — Солонешное, от с. Соловьиха Петропавловского района до с. Солонешное;

Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, до с. Солонешное;

Троицкое — Целинное;

Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай, с 0 км до 113 км.

Кроме того, также закрыта трасса А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска.

Помимо этого, ограничено движение для большегрузов и пассажирского транспорта на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», от развязки в районе Новоалтайска до Бийска.

Перекрытие дорог , метель. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Начальник алтайского ГИБДД Владислав Перцев отметил, что инспекторы несут службу в усиленном режиме, учитывая сложные погодные условия, которые сложились на сегодняшний день, сообщает региональное МВД.

«В первой половине дня 18 января ДТП и серьезных происшествий на дорогах края не зарегистрировано. Сегодня на линии более 100 экипажей, в составе которых около 300 сотрудников ДПС», — подчеркнул Перцев.