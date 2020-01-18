Несколько дорог Алтайского края открыли для движения после сильнейшей метели

Утром, 18 января, открыты следующие дороги:
Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) от Барнаула до с. Родино;
Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Рубцовска до с. Новоегорьевское;
Новоегорьевское — Титовка — Новичиха;
Поспелиха — Новичиха — Волчиха, в границах Новичихинского района;
Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области.
В ведомстве просят отказаться от дальних поездок.
В интернет сообществе «Барнаул 22» отмечают, что затруднено движение из Павловска в Барнаул. Там собирают колонну из 50 машин и сопровождают патрульной машиной до города. Напомним, ране на дороге произошло массовое ДТП, погибли два человека.
Движение для всех видов транспорта закрыто на трассах:
Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;
Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
Алейск-Чарышское;
Алейск — Петропавловское — Смоленское;
А-322- Горняк — Староалейское;
Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района;
Рубцовск — Угловское — Михайловское, от Рубцовска до с. Угловское;
Алексеевка — Березовка — Солонешное, от с. Соловьиха Петропавловского района до с. Солонешное;
Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, до с. Солонешное;
Троицкое — Целинное;
Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай, с 0 км до 113 км.
Кроме того, также закрыта трасса А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска.
Помимо этого, ограничено движение для большегрузов и пассажирского транспорта на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», от развязки в районе Новоалтайска до Бийска.
Начальник алтайского ГИБДД Владислав Перцев отметил, что инспекторы несут службу в усиленном режиме, учитывая сложные погодные условия, которые сложились на сегодняшний день, сообщает региональное МВД.
«В первой половине дня 18 января ДТП и серьезных происшествий на дорогах края не зарегистрировано. Сегодня на линии более 100 экипажей, в составе которых около 300 сотрудников ДПС», — подчеркнул Перцев.
Телефоны диспетчерских служб
Дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169.
Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59.
Дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 202−621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона).
Дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.