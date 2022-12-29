29 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Несколько дорог перекроют в январе в Барнауле

В январе в Барнауле перекроют несколько участков дорог, напоминает пресс-служба городской администрации.

Дорожный знак "Стоп-линия" перекрыл светофор в Барнауле.
Дорожный знак "Стоп-линия" перекрыл светофор в Барнауле.
кадр из видео.

Движение будет ограничено на следующих участках:

  • с 15 января до 15 февраля будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Северо-Западной 2-й (от улицы Солнцева до улицы Юрина). Здесь будут проводить строительство газопровода;
  • с 5 января по 5 апреля будет закрыто движение по улице Пролетарской (от проспекта Красноармейского до переулка Радищева) в связи со строительством тепловых сетей;
  • до 30 января продлено перекрытие по переулку Циолковского (от улицы Партизанской до улицы Пролетарской), на участке будут проведены дополнительные работы в рамках строительства теплотрассы.

Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость