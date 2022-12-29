Несколько дорог перекроют в январе в Барнауле

Движение будет ограничено на следующих участках:
- с 15 января до 15 февраля будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Северо-Западной 2-й (от улицы Солнцева до улицы Юрина). Здесь будут проводить строительство газопровода;
- с 5 января по 5 апреля будет закрыто движение по улице Пролетарской (от проспекта Красноармейского до переулка Радищева) в связи со строительством тепловых сетей;
- до 30 января продлено перекрытие по переулку Циолковского (от улицы Партизанской до улицы Пролетарской), на участке будут проведены дополнительные работы в рамках строительства теплотрассы.
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.
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