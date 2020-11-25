Несколько направлений в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн

Перекроют несколько направлений:
26 ноября
- с 8:00 до 8:30 н.п. Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — мерный участок (садоводство «Горизонт»),
- с 12:30 до 15:30 мерный участок (садоводство «Горизонт») — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи,
- с 18:00 до 21:00 н.п. Б. Ключи — штатная дорога — полевой район.
27 ноября
- с 11:00 до 14:00 «полевой район» — штатная дорога — н.п. Б. Ключи.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Ранее сообщалось, что до 31 декабря в Барнауле перекроют малый Павловский тракт в районе пересечения с ул. Бабуркина.