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Несколько направлений в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн

26 и 27 ноября в Алтайском крае ограничат движение транспорта из-за проезда военной техники, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
function.mil.ru

Перекроют несколько направлений:

26 ноября

  • с 8:00 до 8:30 н.п. Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — мерный участок (садоводство «Горизонт»),
  • с 12:30 до 15:30 мерный участок (садоводство «Горизонт») — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи,
  • с 18:00 до 21:00 н.п. Б. Ключи — штатная дорога — полевой район.

27 ноября

  • с 11:00 до 14:00 «полевой район» — штатная дорога — н.п. Б. Ключи.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что до 31 декабря в Барнауле перекроют малый Павловский тракт в районе пересечения с ул. Бабуркина.

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