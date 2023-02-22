Нет и трех месяцев. Что за новейший автомобиль 2023 года продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Hyundai Bayon 2023 года выпуска продают за 2,3 млн рублей в Барнауле. Это один из самых новых автомобилей на рынке. Объявление размещено на «Авито».

Hyundai Bayon 2023 года выпуска за 2,3 млн рублей

Hyundai Bayon — это субкомпактный кроссовер. Название адресовано городу Байонна, который расположен на юго-западе Франции.

У автомобиля оригинальный кузов красного цвета. У него двухэтажный ряд фар, широкая решетка радиатора и граненые боковины.

Салон отделан черной кожей и тканью. На приборной панели установлены два дисплея — информационный и мультимедийный. Также поставили премиальную аудиосистему Bose.

Для безопасности стоят системы по предотвращению столкновений спереди и сзади, мониторинг слепых зон, ассистент распознавания присутствия пассажиров сзади

У Hyundai Bayon бензиновый двигатель на 1,4 л, автоматическая коробка передач и 100 лошадиных сил.