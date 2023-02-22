22 февраля
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Автоновости

Нет и трех месяцев. Что за новейший автомобиль 2023 года продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Hyundai Bayon 2023 года выпуска продают за 2,3 млн рублей в Барнауле. Это один из самых новых автомобилей на рынке. Объявление размещено на «Авито».

Hyundai Bayon 2023 года выпуска за 2,3 млн рублей
Hyundai Bayon 2023 года выпуска за 2,3 млн рублей
Drom.ru

Hyundai Bayon — это субкомпактный кроссовер. Название адресовано городу Байонна, который расположен на юго-западе Франции.

У автомобиля оригинальный кузов красного цвета. У него двухэтажный ряд фар, широкая решетка радиатора и граненые боковины.

Салон отделан черной кожей и тканью. На приборной панели установлены два дисплея — информационный и мультимедийный. Также поставили премиальную аудиосистему Bose.

Для безопасности стоят системы по предотвращению столкновений спереди и сзади, мониторинг слепых зон, ассистент распознавания присутствия пассажиров сзади

У Hyundai Bayon бензиновый двигатель на 1,4 л, автоматическая коробка передач и 100 лошадиных сил.

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