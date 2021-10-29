Ни Коле, ни Тесле и не снилось. ТОП-5 дорогих электромобилей Барнаула с пробегом

Если бы Никола Тесла жил в XXI веке, то наверняка ездил бы на электромобиле. А вот автолюбителям краевой столицы не покатило. В октябре этого года авторынок наводнили электрические «лошадки», правда только двух производителей: Jaguar и Nissan. Мы просмотрели все предложения и выбрали ТОП-5 самых дорогих и очаровательных.

В краевой столице за 525 тыс. рублей продают Nissan Leaf небесно-голубого цвета.

5 место. Nissan Leaf 2011 года выпуска за 525 тыс. рублей

Городской электрокар небесно-голубого цвета был привезен из автосалона далекого Владивостока. Его пробег составляет 105 тыс. км.

Он заряжается от обычной розетки без заземления. Полный цикл подзарядки занимает от трех (зимой) до пяти (летом) часов. При этом, в месяц затраты на электричество составляют 1,5 тыс. рублей.

В краевой столице за 525 тыс. рублей продают Nissan Leaf небесно-голубого цвета. Drom.ru.

Мощность двигателя стандартная для данной модели — 109 л. с. Емкость батареи — 24 кВт/час, мощность — 80 кВт. Летом реальный запас хода составляет 80−120 км.

Плюсом к машине идет комплект зимней резины и солнечная батарея.

4 место. Nissan Leaf 2016 года выпуска за 945 тыс. рублей

В Барнауле продается Nissan Leaf за 945 тыс. рублей. Drom.ru.

Электромобиль благородного бордового цвета точно станет ярким пятном в любой пробке или на трассе.

Автомобиль был куплен на японском аукционе.

Комплектация 30kWh X side предполагает передний привод, правый руль, автоматическую коробку передач, двигатель мощностью 109 л. с., батарею емкостью 30 кВт/час и мощностью 80 кВт, кузов хэтчбек и клиренс в 160 мм.

Вдобавок в данной комплектации машина оснащена подогревом сидений и руля, системой динамической стабилизации, климат-контролем, круиз-контролем, системой безопасного сближения, контролем дорожной разметки, мультирулем и т. д.

3 место. Nissan Leaf 2016 года выпуска за 960 тыс. рублей

В Барнауле продается электромобиль Nissan Leaf за 960 тыс. рублей. Drom.ru.

Данный представитель семейства электромобилей хоть и пробежался по Японии, но пребывает в добром здравии. Несмотря на пробег в 92 тыс. км, машина в идеальном состоянии. В этом уверяет автор объявления на сайте Drom.ru.

У автомобиля правый руль, коробка «автомат», 109 «лошадок» под капотом. Мощность батареи — 80 кВт, емкость — 30 кВт/час. Тип кузова — хэтчбек. Запас хода на электротяге — 280 км.

Салон машины кожаный, руль и все сиденья с подогревом. Японский кабель зарядки адоптирован для России.

Как отмечается в объявлении, машина еще ни на кого не зарегистрирована. У потенциального покупателя есть возможность стать первым официальным владельцем.

2 место. Nissan e-NV200 2015 года выпуска за 1,25 млн рублей

В Барнауле продают серебристый Nissan e-NV200 за 1,25 млн рублей. Drom.ru.

Серебристый Nissan только выглядит просто. Праворульный минивэн с передним приводом обладает неплохими характеристиками. Под его капотом двигатель, мощностью 109 л. с. Емкость батареи 24 кВт/час. Он может ехать без подзарядки около 200 км.

Пробег автомобиля — 23 тыс. км. Большую часть из них он колесил по Японии. Электромобиль привезли в Барнаул осенью прошлого года.

В качестве бонуса вместе с машиной владелец готов отдать комплект зимних колес-«липучек» на оригинальных дисках.

1 место. Jaguar I-Pace 2018 года выпуска за 4,6 млн рублей

В краевой столице за 4,6 млн рублей продают Jaguar I-Pace 2018 года выпуска. Drom.ru.

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace впервые был представлен в Лос-Анжелесе в ноябре 2016 года. Серийную версию электромобиля компания представила на международном автосалоне в Женеве в марте 2018 года.

У I-Pace необычный экстерьер — короткий капот, «кабина», сдвинутая вперед и усеченная задняя часть.

У данного экземпляра первого поколения левый руль, двигатель, мощностью 400 «лошадок» и полный привод 4WD.

Кроссовер разгоняется до 100 км/час за 4,8 сек. Максимальная скорость — 200 км/час. Минимальный радиус разворота — 6,2 м. Удельная мощность электродвигателя — 5,33 кг/л.с. Емкость батареи — 90 кВт/час. Автомобиль может проехать без подзарядки почти 500 км.

Электрический барнаулец с сайта Drom.ru «пробежал» уже 110 тыс. км.