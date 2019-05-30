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Автоновости

В Барнауле Nissan сбил 5-летнего мальчика на велосипеде

29 мая на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 29 в Барнауле водитель за рулем Nissan Diesel сбил 5-летнего мальчика, который выезжал из двора на велосипеде, сообщили в краевой ГИБДД.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

Ребенок получил травмы. Ему оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В ГИБДД отмечают, что летом количество аварий с участием велосипедистов возрастает в разы. В первую очередь это касается детей, у которых большое количество свободного времени, и многие не могут похвастаться дисциплинированностью на дороге.

Одно из распространенных нарушений ПДД ребенком-велосипедистом — это езда на велосипеде по дорогам при недостижении необходимого возраста (14+), несоблюдение элементарных норм личной безопасности. Излюбленным видом «путешествия по дороге» становится езда от одного края проезжей части к другому или езда «без рук».

Напомним, днем 17 мая автобус сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Пострадавший мальчик скончался.

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