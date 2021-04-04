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Автоновости

Ночное рандеву на Шукшина: серьезное ДТП произошло в Барнауле

Ночью в Барнауле на пересечении улиц Георгия Исакова и Шукшина произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В Барнауле произошло серьезное ДТП
В Барнауле произошло серьезное ДТП
Инцидент Барнаул

Один из водителей на иномарке врезался в столб.

На фото, снятых подписчиками Инцидент Барнаул, видно, что передняя часть обоих автомобилей серьезно пострадала.

Очевидцы сообщают, что один из водителей мог быть в нетрезвом состоянии. О пострадавших не сообщается.

В Барнауле произошло серьезное ДТП
В Барнауле произошло серьезное ДТП
Инцидент Барнаул

Ранее в Барнауле Mercedes «собрал» четыре машины. В результате аварии двух пассажиров-мужчин автомобиля Mercedes доставили в больницу для оказания помощи. Предположительного виновника ДТП буквально вмяло в салон.

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