Ночное рандеву на Шукшина: серьезное ДТП произошло в Барнауле

Один из водителей на иномарке врезался в столб.
На фото, снятых подписчиками Инцидент Барнаул, видно, что передняя часть обоих автомобилей серьезно пострадала.
Очевидцы сообщают, что один из водителей мог быть в нетрезвом состоянии. О пострадавших не сообщается.
В Барнауле произошло серьезное ДТП
Инцидент Барнаул
Ранее в Барнауле Mercedes «собрал» четыре машины. В результате аварии двух пассажиров-мужчин автомобиля Mercedes доставили в больницу для оказания помощи. Предположительного виновника ДТП буквально вмяло в салон.