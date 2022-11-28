Новенький «танк» для экстрима. Что за неубиваемый джип продают за 12,8 млн рублей в Барнауле

Land Rover Defender 2021 года продают за 12,8 млн рублей в Барнауле. Автомобиль может ехать в любых климатических условиях. Объявление разместили на drom.ru.

Land Rover Defender создавали для езды в экстремальных условиях. У него несущий кузов, построенный на алюминиевой платформе. Машину усилили для поездки по тяжелому бездорожью.

Автомобили первого поколения этой модели славятся своей «неубиваемостью». У Land Rover Defender кузов в черном и серебристом цветах со светодиодными фарами. Салон отделан серой и бежевой кожей. В нем установлены система 3D-камер и зеркало с проекцией изображения сзади.

Кроме того, автомобиль оборудован многочисленными системами помощи водителю, включая датчики глубины водного препятствия. Для большей безопасности есть шесть подушек безопасности.

У автомобиля дизельный двигатель на 3 л и 249 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. Его пробег — 12,4 тыс. км.