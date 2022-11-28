28 ноября
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Автоновости

Новенький «танк» для экстрима. Что за неубиваемый джип продают за 12,8 млн рублей в Барнауле

Land Rover Defender 2021 года продают за 12,8 млн рублей в Барнауле. Автомобиль может ехать в любых климатических условиях. Объявление разместили на drom.ru.

Land Rover Defender 2021 года выпуска за 12,4 млн рублей
Land Rover Defender 2021 года выпуска за 12,4 млн рублей
Drom.ru

Land Rover Defender создавали для езды в экстремальных условиях. У него несущий кузов, построенный на алюминиевой платформе. Машину усилили для поездки по тяжелому бездорожью.

Автомобили первого поколения этой модели славятся своей «неубиваемостью». У Land Rover Defender кузов в черном и серебристом цветах со светодиодными фарами. Салон отделан серой и бежевой кожей. В нем установлены система 3D-камер и зеркало с проекцией изображения сзади.

Кроме того, автомобиль оборудован многочисленными системами помощи водителю, включая датчики глубины водного препятствия. Для большей безопасности есть шесть подушек безопасности.

У автомобиля дизельный двигатель на 3 л и 249 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. Его пробег — 12,4 тыс. км.

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