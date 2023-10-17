Changan CS85 Coupe 2023 года выпуска продают в Барнауле за 3,7 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Новенькую навороченную Changan продают в Барнауле прямо с салона за 3,7 млн рублей.

Changan CS85 дебютировал на Auto Guangzhou в 2019 году и был запущен в продажу в марте того же года в Китае.

Автомобиль считается среднеразмерным кроссовером.

Машина на первый взгляд может показаться непримечательной. Однако на самом деле он как модник-задира. Весь такой строгий и смотрит на тебя предвзято.

Владельцы отмечают, что особенно удобно открывать и закрывать дверь. Иногда даже кажется, что дверь будто пустая.

При открытых дверях первое в глаза бросаются - сиденья. У Changan они спортивные с электро регулировкой: высота, наклон вперед/назад, а вот подголовники нужно регулировать вручную.

Сам же салон имеет приглушенный красный цвет. Смотрится дорого и необычно.

Также в автомобиле огромный багажник, что очень подойдет для путешествий.

У Changan CS85 передний привод, бензиновый двигатель на 2 л и 224 лошадиных сил.

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