Новые дорожные знаки могут появиться на российских дорогах

В России для контроля скорости на дорогах могут ввести электронные дорожные знаки.

Их тестирование уже началось, пишет Autonews. Предполагается, что новые таблички в зависимости от погодных условий будут показывать соответствующие знаки ограничения скорости.

Штрафы будут налагаться на водителей, которые не соблюдают скоростные ограничения, действующие в условиях низкой видимости или гололедицы.

Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки вместе с табличками с изображением грозовых туч, пишет bfm.ru. Несоблюдение их требований никак не наказывается.

Ранее яма в виде восклицательного знака появилась на дороге Барнаула. Примечательно, что в 2019 году дорогу отремонтировали в рамках нацпроекта БКАД (Безопасные и качественные автомобильные дороги).