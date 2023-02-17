Новые «Москвичи» отгрузили и отправили в Сибирь

Ранее завод «Москвич» отгружал машины только московским дилерам, однако сейчас автомобили стали поступать в салоны еще 10 городов.

Среди этих городов — Новосибирск и Кемерово. А также — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Набережные Челны, пишет mail.ru.

Речь идет о поставках не только бензиновых кроссоверов, но и электромобилей «Москвич 3е».

До конца марта дилеры появятся в 12 городах России.

Цена и характеристики

Самый простой бензиновый «Москвич 3» со 150-сильным мотором и механической коробкой стоит от 1 970 000 рублей. Цены версии с вариатором начинаются от 2 035 000 рублей. Привод — только передний.

Электрический «Москвич 3е» (193 л.с., запас хода — 410 км) обойдется минимум в 3 500 000 рублей.

Цифра

В этом году завод планирует выпустить 50 тыс. «Москвичей», из которых 10 тыс. будут с электродвигателем.

Между тем для такси и каршеринга регионы получат 3000 «Москвичей».