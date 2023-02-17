17 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Новые «Москвичи» отгрузили и отправили в Сибирь

Ранее завод «Москвич» отгружал машины только московским дилерам, однако сейчас автомобили стали поступать в салоны еще 10 городов.

"Москвич 3"
"Москвич 3"
Wikimedia Commons

Среди этих городов — Новосибирск и Кемерово. А также — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Набережные Челны, пишет mail.ru.

Речь идет о поставках не только бензиновых кроссоверов, но и электромобилей «Москвич 3е».

До конца марта дилеры появятся в 12 городах России.

Цена и характеристики

Самый простой бензиновый «Москвич 3» со 150-сильным мотором и механической коробкой стоит от 1 970 000 рублей. Цены версии с вариатором начинаются от 2 035 000 рублей. Привод — только передний.

Электрический «Москвич 3е» (193 л.с., запас хода — 410 км) обойдется минимум в 3 500 000 рублей.

Цифра

В этом году завод планирует выпустить 50 тыс. «Москвичей», из которых 10 тыс. будут с электродвигателем.

Между тем для такси и каршеринга регионы получат 3000 «Москвичей».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость