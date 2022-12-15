15 декабря
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Автоновости

Ради запчастей для первого Maybach российский миллиардер купил второй

Российский миллиардер купил два Maybach ради запчастей, отсутствующих в России из-за введенных Западом санкций, пишет Financial Times.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Имя автолюбителя не на раскрывается, но известно, что он «близкий к Кремлю».

Он приобрел второй автомобиль аналогичной марки, чтобы в случае поломки первой машины иметь возможность разобрать его на запчасти, пишет Lenta.ru.

Таким образом он обезопасил себя от некачественного ремонта, поскольку на данный момент в России наблюдается дефицит оригинальных запчастей Maybach.

Ранее автомобильный завод «Москвич» (ранее предприятие Renault) объявил о начале серийного производства кроссовера «Москвич 3».

Между тем восстановление российского авторынка предсказали к 2029 году.

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