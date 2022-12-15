Ради запчастей для первого Maybach российский миллиардер купил второй

Имя автолюбителя не на раскрывается, но известно, что он «близкий к Кремлю».
Он приобрел второй автомобиль аналогичной марки, чтобы в случае поломки первой машины иметь возможность разобрать его на запчасти, пишет Lenta.ru.
Таким образом он обезопасил себя от некачественного ремонта, поскольку на данный момент в России наблюдается дефицит оригинальных запчастей Maybach.
Ранее автомобильный завод «Москвич» (ранее предприятие Renault) объявил о начале серийного производства кроссовера «Москвич 3».
Между тем восстановление российского авторынка предсказали к 2029 году.
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