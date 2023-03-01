Новые правила проезда по перекресткам с круговым движением вступили в силу с 1 марта

В правила дорожного движения внесли уточнения по правилам проезда по круговым перекресткам. Они вступят в силу 1 марта. Об этом сообщает ТАСС .

Теперь водитель, въезжающий на перекресток по неглавной дороге должен уступить дорогу тому, кто движется по кругу.

Водитель будет иметь преимущество в том случае, если он въезжает на перекресток с круговым движением со знаком «Главная дорога» или «Направление главной дороги». Тот, кто едет по кругу, должен будет ему уступить.

В том случае, если знаков никаких нет, то преимущество остается за тем, кто едет по кругу.

О других изменениях в законодательстве с 1 марта читайте в материале altapress.ru.