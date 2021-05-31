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Автоновости

Новые правила проезда по платным дорогам вступят в силу ориентировочно 1 сентября

Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам общего пользования федерального значения, сообщает «Коммерсант».

Платные дороги.
Платные дороги.
Михаил Хаустов

Документ, разработанный совместно с «Автодором», устраняет нормативные пробелы, мешающие развитию системы безбарьерного проезда free flow.

Планируется, что новые правила вступят в силу ориентировочно 1 сентября.

«Документ впервые вводит понятие „электронное средство регистрации проезда“ (то есть бесконтактный транспондер), расшифровывает термины „предоплатного“ и „постоплатного“ расчета за проезд, устанавливает зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства и способа оплаты», — поясняет издание.

Также подробно описана работа системы «свободный поток» (free flow), позволяющей проезжать платную дорогу без остановок перед шлагбаумом — деньги списываются с транспондера.

Впрочем, в России пока что только одна трасса, где действует режим «свободного потока» — это Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Подмосковье.

Новые правила обязывают водителя в течение пяти суток заплатить за проезд по ЦКАД и другим аналогичным дорогам.

В противном случае водителя легковушки оштрафуют «за проезд без оплаты» — 1,5 тыс. рублей, а для водителя грузовика или автобуса — 5 тысяч.

Ранее россиянам рассказали способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам.

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