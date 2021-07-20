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Новый регулируемый перекресток построят на Чуйском тракте в Алтайском крае

На Чуйском тракте в районе поселка Новый в Алтайском крае появится регулируемый перекресток, включающий до семи полос движения. Об этом рассказали в Упрдор «Алтай».

Расширение Чуйского тракта.
Расширение Чуйского тракта.
пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Дорожники работают над увеличением числа полос сразу на шести участках Чуйского тракта — около 35 км. При этом технические решения для каждого подбираются индивидуально, пояснил главный инженер предприятия Сергей Рубаненко.

Чтобы обезопасить автомобилистов и пешеходов, участок с 212-го по 216-й км расширят до четырех полос, а встречные потоки разделят барьерным ограждением.

Основной въезд в поселок Новый теперь будет с перекрестка, где дополнительно построят полосы для поворота налево и переходно-скоростные — для безопасного выезда.

Там же установят светофоры, устроят заездные карманы для общественного транспорта, освещение на пешеходном переходе.

Пока дорожники формируют земляное полотно, удлиняют водопропускные трубы и укладывают основание дорожной одежды из цементобетона.

Работы закончат и введут обновленную дорогу в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что расширение Чуйского тракта идет с опережением графика — выполнено уже около 60%.

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