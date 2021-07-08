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Автоновости

Расширение Чуйского тракта на Алтае выполнили почти на 60%

Расширение Чуйского тракта в Алтайском крае идет с опережением графика — выполнено около 60% от общего объема работ, сообщает Управление федеральных дорог «Алтай».

Работы по расширению Чуйского тракта. Алтайский край.
Работы по расширению Чуйского тракта. Алтайский край.
altay.rosavtodor.ru.

Реконструкцию трассы проводят на участке федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» на границе Тальменского и Первомайского районов (173 — 183 км). Ввод в эксплуатацию по контракту запланирован на ноябрь 2022 года.

Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, встречные потоки разделят металлическим барьерным ограждением.

«Возле станции Озерки возводят двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит безопасный доступ к близлежащим населенным пунктам. Уже построен путепровод протяженностью свыше 80 метров, на нем идет устройство выравнивающих слоев бетона. На подходах укладывают нижний слой покрытия из асфальтобетона», — рассказали в управлении.

На основной дороге практически полностью выполнили работы на первых четырех километрах участка по направлению Барнаул — Новосибирск.

«Провели новое электроосвещение, смонтировали барьерное ограждение, сейчас дорожники занимаются системой водоотвода — устанавливают лотки и водосборные колодцы. Затем нанесут разметку и закончат обустройство», — отметили в управлении.

На завершающей стадии находится строительство подземного пешеходного перехода возле села Озерки — осталось сделать лестничные сходы и подвести дорожки.

Идет активное строительство второй полосы дороги — еще 3,5 км. Здесь выполняют устройство земляного полотна и водопропускных труб, параллельно монтируют освещение и барьерное ограждение.

Ранее в управлении сообщили, что на 85% завершили ремонт Старого моста в Барнауле — открытие запланировали на ноябрь 2021 года.

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