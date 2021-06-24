Ремонт Старого моста в Барнауле завершили на 85%. Открытие запланировали на ноябрь

Дорожники завершили самый трудоемкий этап капремонта Старого моста в Барнауле и начали работы по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщает Управление федеральных дорог «Алтай».

Ремонт совмещенного моста через реку Обь выполнили на 85%. Полностью заменили основные элементы сооружения.

«На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки, а в составе совмещенной части — 370 металлических плит, каждая из которых выполнена по индивидуальному проекту», — рассказали в учреждении.

Такая конструкция, подчеркнули дорожники, повысит надежность моста, поскольку сама будет воспринимать нагрузку от транспортных средств.

На правобережной эстакаде, со стороны Новоалтайска, идут работы по омоноличиванию конструкции, затем сделают выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию и нижний слой покрытия. Также здесь устанавливают перильное ограждение и электроосвещение.

На левобережной эстакаде, со стороны Барнаула, и на совмещенной части моста уже завершили работы, которые сейчас проводят на правобережной части.

«Предстоит смонтировать усиленное мостовое барьерное ограждение и выполнить верхний слой покрытия — в качестве материала применят современный и износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон», — рассказали в управлении.

На всей протяженности моста выполняют устройство водоотводных сооружений. Ввод в эксплуатацию Старого моста запланировали на конец ноября.

Напомним, в апреле начали ремонт подъездной дороги к «прокапиталенному» Старому мосту.